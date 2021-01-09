شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للكيماوية" يعد خطة للتوجة بالمنتجات المصرية لـ18 دولة إفريقية بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي، مشيرا إلى أنه طبقاً لنظرية (الفرصة التصديرية ‏الضائعة) أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18سوقاً ‏أفريقيا وهم كالتالى : (كينيا، السودان، زامبيا، ‏أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، انجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، ‏جيبوتي، غينيا ‏الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، ‏الصومال).

وأوضح أبو المكارم، فى بيان له اليوم، إن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقى حوالى (750 ‏مليون دولار) عن عام 2020، وأن المستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15 – 22%.

وقال إن أهم الأسواق التى اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ‏والجزائر، وتونس، وأثيوبيا، ونيجيريا، الأمر الذى يعكس مدى ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية والذى خلق ‏تنوع للأسواق المستهدفة فى قارة أفريقيا.‏

وأشار أبو المكارم، إلى تحقيق صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة إجمالية سنوياً خلال الفترة من 2015 - 2019 بمعدل ‏متوسط 14% سنوياً، لترتفع مما قيمته 3.3 مليار دولار عام 2015 إلى ما قيمته 5.5 مليار دولار عام 2019، ‏مؤكدا على سعى المجلس المحافظة على معدلات النمو التى استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة.‏

وأكد خالد أبو المكارم، إن السوق الافريقى به فرصة كبيرة لنمو العديد من القطاعات خاصة قطاع الصناعات الكيماوية ؛ حيث تتنوع منتجات ‏القطاع بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلاً عن المنتجات تامة ‏الصنع التى تباع للمستهلك النهائى مباشرة، والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا، ‏بجانب الاستغلال الايجابى لمميزات السوق الإفريقى من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة ‏الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة ‏إفريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.

وأشار أبو المكارم، إلى أنه تتعدد القطاعات التصديرية المدرجة تحت قطاع الصناعات الكيماوية ولكن من أهم المنتجات التى لها فرص تصديرية ‏حالية نتيجة الظروف الراهنة بجائحة كورونا، المنتجات البلاستيكية والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية ‏وغير العضوية والمتنوعة كونها منتجات وسيطة تدخل فى العديد من الصناعات، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

وقال، إن المجلس تقدم بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة يطالب بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقى الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتى ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.