الاقتصاد

أسعار الخضروات فى سوق العبور .. البطاطس تبدأ من 70 قرش والبسلة 3 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات  اليوم السبت 9-1-2021  استقرارا فى  سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة . 

 

وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن  أسعار الفاصوليا سجلت 2-3.5 جنيها للكيلو ، كما سجلت 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، أسعار البطاطس بين 0.7 - 2 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وأسعار  الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو ، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365  أن  سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-6 جنيهات للكيلو ، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو. 

 

وأشار النجيب ، إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ،و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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