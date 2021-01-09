شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق العبور .. البطاطس تبدأ من 70 قرش والبسلة 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 9-1-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الفاصوليا سجلت 2-3.5 جنيها للكيلو ، كما سجلت 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، أسعار البطاطس بين 0.7 - 2 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو ، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-6 جنيهات للكيلو ، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب ، إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ،و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.