شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز 110-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 9-1-2021 استقرار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت ، وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها ، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو، واللحم المفروم 110-125جنيها الكيلو ، فيما سجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان محمد كمال ، مسئول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ، أكد فى تصريحات سابقة ، إن الماشية الحية المستوردة يتم اختيارها عن طريق لجنة طبية تسافر للسودان وتختار الماشية بعناية شديدة جد ويتم شحنها وقبل دخولها إلى مصر تدخل الحجر الطبي ويتم الكشف عليها ثم يتم دخولها المجازر ويتم ذبحها تحت إشراف طبى كامل ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية عن طريق الوزارة والشركة القابضة بأسعار تقل عن سعر السوق بـ25 %.