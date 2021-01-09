شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم.. 650-680 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت والجبس شهدت استقرارا اليوم السبت 9-1-2021 ، وذلك في ظل زيادة المعروض. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية الإنتاج المحلى من الاسمنت شهد طفرة خلال الستة سنوات الماضية بإضافة عدد من المصانع الجديدة للمنظومة الإنتاجية وهو ما ساهم في زيادة المعروض بالسوق والحفاظ على الأسعار للمستهلك المحلى.

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الاسمنت استقرت عند 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.