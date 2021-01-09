شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الطن للمستهلك 13800 – 14000 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد الصلب اليوم السبت 9-1-2021 ، استقرارا في السوق المحلى وذلك في ظل زيادة المعروض و تراجع الطلب.

وأكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار حديد التسليح مستقرة محليا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن حركة البناء فى المحافظات مازالت تنتظر القرارات النهائية بشأن اشتراطات البناء الجديدة وهو ما سيدفع حرة البناء وزيادة الإقبال على حديد التسليح.

وأضاف الزينى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الحديد سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها.

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أعلن أن أسعار الخردة والبليت ارتفعت عالميا بمستويات لم تشهدها منذ عام 2011 الماضى، وهو ما يؤثر على أسعار الحديد والصلب محليا، والذى ارتفع الشهر الجارى 1000 جنيه عن الشهر الماضى، بالإضافة إلى تحديات ارتفاع سعر الغاز على الصناعة التى تمثل عبأ إضافى على تكاليف إنتاج الصلب فى مصر وارتفاع سعره النهائى على المستهلك فى السوق المحلى.