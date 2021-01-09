شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوغندى يفتتح مستشفى كايونجا بعد انتهاء "المقاولون العرب" من المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني مشروع إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا بدولة أوغندا وذلك بعد انتهاء شركة المقاولون العرب من أعمال الإنشاءات وإعادة التأهيل.

وأعلن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن المشروع تصل طاقته الاستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير فقط ويضم المستشفى عددا من المنشآت الجديدة وهي المبني الرئيسى بمسطح ٥٥٠٠ م٢ والذي يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢ و عدد ٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفي و مبني للمولدات والمحولات و عدد ٢ مبنى مطبخ خارجى ومبانى خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة و أعمال زراعة و تشجير وشبكات المياه و الصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل ٦مبانى قائمة طبية و إدارية و عدد ٢٥ مبنى لسكن الأطباء و العاملين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة قد تم تكريمها الشهر الماضى و منحها نائب الرئيس الأوغندى شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا وذلك للعام الثالث على التوالى.

وأضاف المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية إن الشركة تنفذ عدد من مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولى وطريق مساكا بوكاكاتا، و طريق باليسا كومى ،بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالا.