شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 9-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 9-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وتمسك الدولار بأكبر مكاسب حققها في أكثر من شهرين مقابل عملات مناظرة رئيسية أمس الجمعة، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.16 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 21.21 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.84 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.