شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 9-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت 9-1-2021، في البنوك العاملة في مصر، وذلك نظراً لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بسبب العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى، فى بيان له، أنه تقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.