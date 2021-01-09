شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. "البلدى" تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض فى السوق المحلى اليوم السبت 9-1-2021 وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو من الدواجن في المزرعة بين 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها.