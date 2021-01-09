شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 810 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيهات للجرام، مقابل 813 جنيها للجرام مساء الجمعة، عقب هبوط بقيمة 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم عقب هبوطها..

عيار 24 سجل 925.25 جنيه

عيار 21 سجل 810 جنيها

عيار 18 سجل 764.25 جنيه

الجنيه الذهب 6840 جنيها

أونصة الذهب 1850 دولار

تسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار، إذ فقد حوالي 3 %، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8 بالمئة إلى 1858.89 دولار للأونصة. وخسر 1.8 بالمئة في أسبوع التداول الأول من العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وانتشر نزول الذهب إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة 4.9 بالمئة إلى 25.78 دولار للأونصة بعد انخفاض بما يصل إلى 5.4 بالمئة، وهي في طريقها لتسجيل أول خسارة في أربعة أسابيع.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2381.6 دولار، ليشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر. وخسر البلاتين 3.3 بالمئة، ليسجل 1080.35 دولار، وذلك بعد انخفاض 4.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.