شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات رجال الأعمال تعرض على الحكومة تحمل تطعيم العمال بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت عدد من جمعيات رجال الأعمال، على الحكومة إما فتح باب الاستيراد للقاح كورونا أو تحمل نفقات تطعيم العمال بالمصانع والمواقع الإنتاجية باللقاح، في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية، وبالتالي التأثير إيجابياً على الاقتصاد المصري، وذلك عقب تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والغسيل الكلوي والأورام.

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا المعتمدة، لتطعيم العمال في المواقع الإنتاجية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الدولة في تحمل تكلفة التطعيم.

ومن جانبه، قال الدكتور صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، إنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بخطابات رسمية، لعرض مبادرة عاجلة بتحمل أصحاب المصانع تكلفة استيراد اللقاح اللازم لتغطية تطعيم جميع العاملين بالمصانع، دون تحمل الدولة أي تكاليف، حماية للثروة العمالية واستمرار العملية الإنتاجية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن بداية التطعيم باللقاح خلال الشهر الجارى، أو أوائل فبراير، مشيرا إلى أن كمية اللقاحات المتاحة لا بد أن تضمن أن يحصل الشخص على الجرعتين، كما سيتم الإعلان عن برنامج زمنى محدد للحصول على اللقاح.