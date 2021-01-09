شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يطالب بصرف "دعم صادرات" دولار لكل متر مربع من السيراميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور صبحي نصر أمين الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بسرعة تنفيذ وعد الحكومة بإصدار قرار بمنح حافز تصدير للسيراميك أسوة بباقي المنتجات المصرية، للوصول إلى المستهدف من الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح "نصر"، لـ"الخليج 365"، أن مصنعو السيراميك سبق أن اتفقوا مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال شهر ديسمبر الماضي، بإقرار السيراميك ضمن المنتجات المستحقة لدعم الصادرات، وطالبنا بألا يقل الدعم التصديري عن دولار واحد لكل متر مربع من السيراميك، متوقعاً تحقيق صادرات بمليارات الدولارات سنوياً حال إقرار المساندة التصديرية.

وفي شأن آخر قال صبحي نصر، إن وزارة البترول، وافقت على طلب اتحاد المستثمرين، بجدولة ديون مصانع السيراميك لشركات الغاز على 10 سنوات بفائدة 7%، وذلك لدعم الصناعة ودفع عجلة الاستثمار.

وكانت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد عقدت اجتماعين خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحي نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وعرض أصحاب مصانع السيراميك مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، كما تم عرض مقترحاً بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد.