شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بأسواق المال يتوقع صعود البورصة الفترة المقبلة بفضل تحسن نتائج أعمال الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية في الأسبوع الأول من عام 2021 جاء متوافقاً مع التوقعات بأن تشهد انخفاض في أحجام التداول وتحركات عرضية للمؤشرات، غير أن الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع شهدت صعود لافت للمؤشر الرئيسي مقارنة بمؤشر إيجي إكس 70، وذلك بفضل الصعود القوي لأسهم شركتي حديد عز والعز الدخيلة، بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً، وهو ما يعني تحسن هوامش الربحية للشركتين الفترة المقبلة، علاوة على قرار مجلس إدارة الشركتين بشراء 1% أسهم خزينة.

وتوقع "الشهيدى"، أن تشهد البورصة المصرية صعوداً قوياً خلال عام 2021 بفضل عاملين؛ الأول انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة مقارنة بنظيرتها بالبورصات العربية، وبالتالي فهي أمامها الفرصة لتعويض تراجعها العام الماضي، العامل الثاني وهو توقعات تحسن أداء نتائج أعمال شركات البورصة في النصف الثاني من عام 2021 بسبب قرب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل توقعات توافر تطعيمات اللقاح خلال الفترة المقبلة، سواء عدد اللقاحات المعتمدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات الحالية.

أما عن القطاعات المتوقع صعودها الفترة المقبلة، توقع "الشهيدي"، صعود قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، واللذان سيتأثران إيجابياً بارتفاع أسعار المواد الأولية، ومن ثم زيادة الطلب على منتجاتها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحسن هوامش الربحية، بجانب التأثير الإيجابي للقرار المتوقع لخفض أسعار غاز المصانع على صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والألومنيوم، وكذلك توقع صعود قطاع السياحة متأثرة بتحسن نتائج أعمالها نتيجة انتعاش القطاع.