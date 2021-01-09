شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جمعيات عمومية ينتظرها مساهمو البورصة أبرزها تقسيم "الحديد والصلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، خلال الأسبوع الجاري، عقد 3 جمعيات عامة أبرزها الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، لمناقشة الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم وكذلك تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "منقسمة".

وتعقد أول جمعية للشركة العربية للمحابس، لنظر تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، وتعديل مقر الشركة، وهذه هي الدعوة الثانية للشركة بعدما عقدت الأولى يوم 10 ديسمبر الماضي، وتقرر تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ويعقد يوم الاثنين الموافق 11 يناير الجاري، اجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وتناقش الجمعية غير العادية الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم وكذا تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "منقسمة".

كما تناقش الجمعية، الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيز رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.

وتناقش الجمعية الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، واعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنوات المالية المنتهي في نهاية يونيو 2018 ويونيو 2019 ويونيو 2020، وتولي الشركة المنقسمة الإشراف على تنفيذ الوحدة نصف الصناعية لتركيز الخام مع الجانب الأوكراني، والنظر في استمرارية شركة الحديد والصلب المصرية وفقاً للمذكرة المعروضة والخاصة بالوضع الاقتصادي واقتصاديات تشغيل الشركة.

كما تنظر الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في اليوم ذاته، الإجراءات التي تمت بخصوص نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر والتأمينات وجزء من مستحقات شركة الغاز.

وفي ذات اليوم يقرر توزيع الكوبون رقم 26 لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بواقع 0.776199 جنيه للسهم الواحد، وذلك بعد نهاية الحق في جلسة يوم الثلاثاء الماضي.

أما الجمعية الثالثة، فهي الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، وتعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 85.65 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 24.34 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه واحد، وذلك بإصدار عدد 10.77 مليون سهم مجاني بقيمة إجمالية 10.77 مليون جنيه، على أن تسدد من أرباح العام والأرباح المحتجزة والاحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو 2020، وزيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وبقيمة إجمالية 13.56 مليون جنيه وقيمة اسمية جنيه واحد، وعدد أسهم 13.56 سهم، ومصاريف إصدار 2.5 قرش للسهم الواحد، على أن يتم السير في إجراءات الزيادة النقدية بعد استكمال إجراءات الزيادة المجانية.