شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 401 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 580 مليون ورقة، بقيمة 803.4 جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 88.2 مليون ورقة بقيمة 565.3 جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 8 ملايين ورقة بقيمة 329.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 145.9 مليون ورقة بقيمة 311.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 248.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 33.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 238.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 218.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 149.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 82 مليون ورقة منفذة بقيمة 184.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 12.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 1.6 مليون ورقة بقيمة 11.8 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.