شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البوصة توزع 1.2 مليار جنيه أرباحاً نقدية خلال أول 3 جلسات من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 1.2 مليار جنيه خلال أول 3 جلسات من عام 2021، وذلك بعد تعطيل البورصة تعاملاتها يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووزعت شركة القاهرة للخدمات التعليمية الكوبون رقم 20 بقيمة 0.9 جنيه، وبدأ الحق في الكوبون يوم 29 ديسمبر الماضي، وبدأ الصرف يوم 3 يناير الجاري.

وكانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقسمة إلى 83 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، 206 ملايين جنيه خلال شهر مارس، وسجل شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه.

كما وزعت شركات البورصة أرباحاً بقيمة 487 مليون جنيه خلال شهر مايو، 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 3.6 مليار جنيه خلال نوفمبر، و517 مليون جنيه في ديسمبر.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.