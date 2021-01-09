شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة متجاهلة تقرير الوظائف السلبي وسجلت مستويات إغلاق قياسية جديدة كما حققت مكاسب هذا الأسبوع.



وبعد تصديق الكونجرس بشكل رسمي على فوز الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة، أفادت وكالات أنباء بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يبحث منح نفسه عفوا رئاسيا للإفلات من أي عقاب محتمل خاصة بعد اقتحام أنصار مبنى الكونجرس مؤخراً.



كما أعلن "ترامب" أنه لن يحضر حفل تنصيب "بايدن" رئيساً في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، ورد الأخير بأن عدم حضوره امر جيد.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 6.8%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.8% وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.24 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 7.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 51.8 دولار وأقل سعر عند 50.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% وأغلقت جلسة لندن عند 55.99 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1%، وبلغ أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 31097 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 31140 نقطة وأقل مستوى عند 30793 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعالد 134 نقطة) إلى 13201 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وسجل أعلى مستوى عند 13208 نقاط وأقل مستوى عند 13036 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3824 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3826 نقطة وأقل مستوى عند 3783 نقطة.