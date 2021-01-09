شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق عند أعلى مستوى في 6 أعوام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من إشارات المزيد من الطلب والتوقعات بشأن المحاصيل الأمريكية في الأسبوع المقبل والتي ربما تشير إلى تراجع في المعروض.



ومن المنتظر إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الجاري عن التقرير الشهري للطلب والمعروض من السلع الزراعية لا سيما الصويا والذرة.



وتشير توقعات محللين إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية تعلن الأسبوع المقبل عن تقديراتها حيال موسم حصاد الذرة والصويا عن عام 2020.



كانت الوزارة قد أكدت أن شركات تصدير أمريكية خاصة باعت 204 آلاف طن من الصويا إلى الصين.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 86.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% إلى 13.74 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.86 دولار وأقل سعر عند 13.48 دولار.