شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع قليلاً وأنباء عن تأجيل طرح سيارتها الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم أنباء عن أن السيارة الكهربائية التي تنوي الشركة تطويرها سوف يتأجل طرحها لخمس سنوات على الأقل.



وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن "آبل" لن تطرح سيارتها الكهربائية قبل خمس سنوات بسبب استغراق وقت طويل في تطويرها.



وكانت الشركة الأمريكية المصنعة لجوالات "آيفون" قد أعلنت الشهر الماضي عن نيتها طرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على تكنولوجيا بطاريات "آيفون" بحلول عام 2024.



لكن مهندسين يعملون في "آبل" صرحوا بأن المشروع سوف يستغرق ما يتراوح بين خمس سنوات وسبع سنوات إلى حين خروج مركبة كهربائية من مصنع الشركة.



كما ذكرت تقارير أن شركة "آبل" انخرطت في مفاوضات مع "هيونداي موتور" من أجل التعاون معها في مشروع المركبات الكهربائية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 132.1 دولار، وسجل سهم صانعة "آيفون" أعلى سعر اليوم عند 132.6 دولار وأقل سعر عند 130.2 دولار.