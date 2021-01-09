شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض بعد اتفاق الشركة على دفع غرامة باهظة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الجمعة عقب موافقة الشركة الأمريكية على دفع غرامة كبيرة لتسوي اتهامات مرتبطة بمدى سلامة طائرات "737 ماكس".



وكشفت الشركة الأمريكية عن أنها سوف تدفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بإخفاء معلومات عن أنظمة التحكم وبرمجيات طائرات "737 ماكس" التي توقفت عن التحليق بعد حادثين منفصلين بسبب عيوب تقنية في أنظمتها.



وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن "بوينج" متهمة بعدم الشفافية وإخفاء بيانات هامة مما تسبب في سقوط طائرتين من "737 ماكس" ووفاة 346 شخصا في أقل من 6 أشهر.



وضمن الغرامة، تم تخصيص 500 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الطائرتين الإندونيسية والإثيوبية.



وعلق المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديفيد كالهون" على هذه الغرامة بالقول إنها تعكس مدى فشل الشركة في معالجة الأعطال في البرمجيات وأنظمة تحكم طائرات "737 ماكس".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 209.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 214.1 دولار وأقل سعر عند 208.1 دولار.