شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بحوالي 10% مسجلة أكبر خسائر يومية منذ سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل حاد وسط ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 6.8%.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح اليوم بأنه لن يحضر حفل تنصيب الديمقراطي "جو بايدن" في العشرين من يناير/كانون الثاني.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 86.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 9.6% او ما يعادل 2.62 دولار إلى 24.637 دولار للأوقية، وهي أكبر خسائر يومية منذ الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2020، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 6.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 27.335 دولار وأقل سعر عند 24.530 دولار.