شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بالتزامن مع قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وجذب المستثمرين كملاذ آمن نتيجة القلق المتصاعد بشأن التوترات السياسية في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس احتجاجات على اعتماد فوز الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة.



وأكدت وسائل إعلامية أن "ترامب" يدرس منح عفو لنفسه من أجل تفادي المحاكمة، كما أن الأخير قرر عدم حضور حفل تنصيب "بايدن" في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن إنفاق الأسر في اليابان ارتفع بنسبة 1.1% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 1%.



كانت بيانات أمريكية قد كشفت عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول لكن معدل البطالة استقر عند 6.7% دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 103.9، وسجل أعلى سعر عند 104.09 وأقل سعر عند 103.6.