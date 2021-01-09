شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي دفع المعدن النفيس لتسجيل أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 6.8%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 86.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 4.1% أو ما يعادل 78.20 دولار إلى 1835.4 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق في ثلاثة أسابيع تقريبا، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 1918.4 دولار وأقل سعر عند 1827.8 دولار.