شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الارتفاع مع تصاعد القلق بشأن انتقال السلطة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد استقرار سلبي خلال الجلسة، وذلك بفعل المخاوف المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن انتقال السلطة في الولايات المتحدة.



وبعد تصديق الكونجرس بشكل رسمي على فوز الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة، أفادت وكالات أنباء بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يبحث منح نفسه عفوا رئاسيا للإفلات من أي عقاب محتمل خاصة بعد اقتحام أنصار مبنى الكونجرس مؤخراً.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 6.8%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 86.6 نقطة.