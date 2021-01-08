شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه.. والذهب يهبط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك الدولار بأكبر مكاسب حققها في أكثر من شهرين مقابل عملات مناظرة رئيسية، أمس الجمعة، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.

وانتعشت العملة الأمريكية من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً، فيما جنى المتعاملون الأرباح مقابل اليورو على الأخص، عقب انخفاض مؤشر الدولار نحو 7% في 2020 وبما يصل إلى 0.9% في العام الجديد في ظل توقعات بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.

فاز الديمقراطيون بالسيطرة الفعلية على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن مجالاً لتمرير المزيد من الإنفاق، ما يقول محللون إنه سيكون أمراً سلبياً للسندات والدولار. وتجاوز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1% يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ مارس/ آذار.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 89.859 في التعاملات الآسيوية، بعد أن نزل لأدنى مستوى تقريباً في ثلاث سنوات عند 89.206 يوم الأربعاء. وارتفع المؤشر ما يزيد على نصف% أمس الأول الخميس، لكنه ما زال يتجه صوب نزول أسبوعي.

واستقر اليورو تقريباً عند 1.22605 دولار عقب تراجعه 5% الخميس، ولم يطرأ تغير يُذكر أيضاً على الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة عند 77.70 سنت أمريكي بعد هبوطه 0.5% في الجلسة السابقة. وبلغت العملة الأمريكية 103.900 ين بعد أن ارتفعت 0.7% لتغلق عند 108.830 في نيويورك.

من جهة أخرى، نزل الذهب، أمس الجمعة؛ إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1907.66 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1908.80 دولار.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً منذ مارس/آذار، ليتماسك فوق 1% ويساعد الدولار على الانتعاش بقوة. (رويترز)