شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل المكاسب القياسية متجاهلة «الوظائف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، سلسلة الارتفاعات التي بدأتها منذ بداية العام، حيث انتعشت الأسهم الآسيوية بمكاسب قوية، باستثناء الصينية، وفيما استمرت الأسواق الأوروبية في تحقيق ارتفاعات قوية، باستثناء البريطانية، قاومت مؤشرات «وول ستريت» تقريراً ضعيفاً للوظائف لتحافظ على المكاسب القوية التي حققت خلالها، أمس الأول الخميس، مكاسب قياسية عند الإغلاق.

وفي بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، لتسجل مكاسب قياسية لليوم الثاني على التوالي، متجاوزة بيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقدَ وظائف بشكل غير متوقع الشهر الماضي، حيث وضعت هذه المكاسب «وول ستريت» على المسار الصحيح لإنهاء أسبوع التداول الأول من العام بشكل مرتفع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، وصعد مؤشر «إس آند بي» 0.4% بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 0.6%.

وقالت وزارة العمل إن الاقتصاد الأمريكي فقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، وجاء الانخفاض غير المتوقع في التوظيف، حيث أجبرت الزيادة الأخيرة في حالات Covid-19 في جميع أنحاء البلاد، حكومات الولايات والحكومات المحلية على إعادة اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتخفيف من تفشي المرض.

وفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى في ثمانية أشهر في ديسمبر/ كانون الأول، إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، ما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتاً، التعافي من الجائحة.

وعُدلت بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني صعوداً لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلاً من 245 ألفاً في التقديرات السابقة، وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ إبريل/ نيسان. وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلاً على نصف خسائر الوظائف في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان التي بلغت 22.2 مليون وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 6.7% في ديسمبر/ كانون الأول.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإن من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجدداً إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريباً، للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 5% تقريباً في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون، ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4% في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4% في الفترة بين إبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، فيما بلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً مرتفعاً على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع، وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد على ثلاثة % في ظل آمال بأن يعطي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8% بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات أكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوى في 30 عاماً، إذ أدت التوقعات بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات إلى إطلاق سلسلة من الرهانات على أن التضخم العالمي سيتسارع.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 2.36% إلى 28139.03 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 1990، فيما قادت أسهم شركات المواد الخام والتكنولوجيا المكاسب.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.57% إلى 1854.94 نقطة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2018.

وتلقت الأسهم العالمية دفعة كبيرة بعد أن فاز الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن، بالسيطرة على مجلس الشيوخ ما يمهد الطريق لحكومته لاستخدام إنفاق مالي كبير لتحفيز الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. (وكالات)