شكرا لقرائتكم خبر عن «البداد كابيتال» تستثمر 400 مليون درهم للتوسع خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستثمر مجموعة «البداد كابيتال» نحو 400 مليون درهم عام 2021 لتوسيع عملياتها بالعديد من القطاعات الصناعية والإنشائية في الإمارات وخارجها، ضمن خططها للاستجابة للطلب المرتفع على المباني الجاهزة بالعديد من القطاعات، لاسيما المتعلقة بالقطاع الصحي على إثر أزمة «كوفيد-19»، عبر تطوير مبان ومستشفيات ميدانية في وقت قياسي في 27 دولة حول العالم.

كشف الدكتور فطين البداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البداد كابيتال» ل ”الخليج 365” عن رصد 250 مليون درهم لتوسيع وتطوير أعمال شركة «البداد للإنشاءات الطبية» الأكبر من نوعه ومبلغ 150 مليون درهم لتطوير وتوسيع عمل شركة «البداد إيفنت» الخاصة بإدارة الأحداث والفعاليات.

وقال البداد: إن «المجموعة» تستعد للاستحواذ على مجموعة من الشركات المتخصصة في قطاع الفعاليات خلال 2021 في 7 دول: «بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة» ضمن خطط «المجموعة» للتوسع.

وأضاف، تواصل مجموعة «البداد كابيتال» الاستعداد ل «إكسبو2020 دبي» عبر مضاعفة عملياتها الإنتاجية من مكونات المباني والمنشآت الجاهزة وسريعة البناء بصناعة إماراتية بنسبة 100% لتلبية الطلب على الفعاليات المصاحبة للحدث الدولي الذي يعقد لأول مرة في المنطقة وإفريقيا.. وتالياً نص المقابلة.

مستقبل الصناعة

* كيف ترى «البداد كابيتال» مستقبل قطاع الصناعة الإماراتي في ظل التحديات التي فرضها فيروس «كوفيد-19»؟

- شكلت استراتيجية دولة الإمارات المبتكرة لمواجهة تداعيات فيروس «كوفيد-19»، واستجابتها العالمية للتصدي للجائحة، مناخاً مشجعاً لاستعادة القطاع الصناعي الإماراتي عافيته بسرعة من تداعيات هذه الجائحة، وبطبيعة الحال فإن النموذج الفريد الذي تمثله الدولة في النمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار والمدعم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، يرسم خارطة طريق مستقبلية واثقة للصناعة الإماراتية، إن ثقتنا بسرعة عافية الاقتصاد ومستقبله يعكسها مواصلة مجموعة «البداد كابيتال» المضي في تنفيذ خططها الرامية لتعزيز عملياتنا الإنتاجية، وتنفيذ خطط توسعية جديدة من شأنها مضاعفة كفاءة عمليات «البداد كابيتال» التشغيلية والتخزينية...فضلاً عن إطلاق مشروعنا الأضخم المتمثل في إطلاق شركة «البداد للإنشاءات الطبية».

* هل تعتمد المجموعة في صناعاتها المختلفة على مكونات إماراتية وبنسبة كم؟

- ثقتنا بالمنتج الإماراتي جزء من ثقتنا العالية بجودة ومستوى منتجاتنا.. وسياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً، والمرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار كانت إحدى الدعائم الجوهرية لتشكل المكونات الإماراتية ما يعادل 90% من مكونات منتجاتنا في مصانع البداد بدبي.

الاستعداد ل «إكسبو»

* ما أبرز استعدادات المجموعة ل «إكسبو 2020 دبي» عام 2021؟

- انطلاق «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر 2021 سيكون حدثاً عالمياً ضخماً سيرسخ مكانة دولة الإمارات العالمية في قطاع الفعاليات والمعارض، وسيترك أثراً اقتصادياً مستداماً، ومما لا شك فيه أن التأثير المتوقع له سيكون كبيراً على نمو قطاع الفعاليات والمعارض، ولذلك سارعت «البداد كابيتال» لتعزيز عملياتها الإنتاجية خدمة ل«إكسبو» وفعالياته المصاحبة، حيث قمنا بمضاعفة أعمال المجموعة التشغيلية والتخزينية خلال عامي 2018-2019 لتبلغ في بعض الشركات نسبة نمو تعادل 300%.

قطاع الفعاليات

* ما توقعاتكم حول عودة قطاع الفعاليات للنمو خلال 2021؟

- قياساً بمكانة دولة الإمارات ونجاحها في استضافة فعاليات الأعمال الدولية، وفاعلية الجهود التي بذلتها في احتواء تداعيات جائحة كورونا، أتوقع استئناف فعاليات الأعمال بشكل مباشر، وعودة قطاع الفعاليات بقوة خلال عام 2021.

توسع الفعاليات

* ماذا عن توسعة «البداد كابيتال» في دبي الخاصة بقسم الفعاليات؟

- بعد أن حقق قطاع الفعاليات في «البداد كابيتال» خلال 2019 قفزة نوعية في عدد المشاريع، تجاوزت ال 280 مشروعاً محلياً ودولياً، ومع نجاحنا في تعويض حالة الركود التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، تم رصد 150 مليون درهم لتطوير وتوسيع عمل«البداد إيفنت» الخاصة بإدارة الأحداث ضمن مجموعة«البداد كابيتال»، ونستعد في عام 2021 للاستحواذ على مجموعة من الشركات المتخصصة في قطاع الفعاليات في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة ما سيتيح لنا زيادة مساحات التأجير عالمياً ورفع كفاءتنا التشغيلية على هذا الصعيد، على نحو أسرع بكثير.

* ما قيمة استثمارات«البداد كابيتال» للتوسع في دبي 2021؟

- رصدنا 250 مليون درهم لصالح توسيع وتطوير أعمالنا في«البداد للإنشاءات الطبية»، على مساحة تعادل 1.5 مليون قدم مربعة الأكبر من نوعه، كما تم دعم خطوط الإنتاج في مصانع شركتنا الطبية، باستيراد أحدث مكائن التصنيع في مجال حلول المرافق والمنشآت الطبية، كما تم رصد 150 مليون درهم أيضاً لتطوير وتوسيع عمل«البداد إيفنت» الخاصة بإدارة الأحداث ضمن مجموعة«البداد كابيتال» والاستحواذ على عدد من الشركات العالمية.

«البداد للإنشاءات الطبية»

* ما نسبة نمو أعمال المجموعة خلال 2020 مقارنة ب 2019؟

- بلا شك تأثر عمل المجموعة خلال 2020 نتيجة جائحة«كوفيد -19» مثل بقية القطاعات الاقتصادية، ولكن نجحنا في التعاطي مع الجائحة عبر تأسيس شركة«البداد للإنشاءات الطبية» المتطورة كجزء من«البداد كابيتال»والتي ساهمت في تقديم دعم كبير لجهود المجتمعات ومزودي الرعاية الصحية على الصعيد العالمي لاحتواء الجائحة، بإنشاء المشافي الميدانية في العديد من دول العالم.

* في كم دولة تتواجد«البداد كابيتال»حالياً؟

- تعرف«البداد كابيتال» اليوم بوصفها واحدة من أفضل المنتجين لصناعات المواد الإنشائية والبنى التحتية في العالم، حيث تنتشر فروعنا في 27 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا ونيوزيلاندا، وعدد من الدول الآسيوية، ونسعى خلال العام المقبل للتوسع في أسواق شرق آسيا، تزامناً مع تطوير منتجاتنا وفق أفضل وأحدث الأساليب المتبعة عالمياً.

حلول صحية لأول مرة

* كيف ساهمت المجموعة في دعم جهود دولة الإمارات لمكافحة «كوفيد-19»؟

- أسسنا في شهر فبراير / شباط 2020 شركة «البداد للإنشاءات الطبية»، انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، ورغبة في دعم الإنجازات النوعية التي قدمتها دولة الإمارات بهدف تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة تحديات أزمة جائحة «كوفيد-19»، حيث قام فريق متخصص في الأبحاث والتطوير يضم نخبة من الكوادر العلمية والطبية والهندسية المتخصصة، بدراسة التحديات التي واجهها قطاع الخدمات الطبية في الإمارات والعالم بفعل الجائحة، وتم ابتكار 5 حلول غير مسبوقة في عالم إنشاءات المستشفيات الميدانية المزودة بأحدث المعدات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية خلال فترة وجيزة رغم الظروف الصعبة، أولها: رفع الكفاءة والسرعة في عمليات بناء المستشفيات بأعلى المواصفات الهندسية والمعايير الطبية، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة الإنشائية إلى ما بين 15 إلى 20 % فقط من تكلفة بناء المستشفيات التقليدية، وبزمن قياسي للتنفيذ يتراوح بين 15 إلى 30 يوماً فقط وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مشروع.

وقمنا بتطوير أول منظومة مركزية لتمديد الأوكسجين إلى كافة غرف العلاج في المستشفيات الميدانية عوضاً عن الاعتماد على وحدات أسطوانات الأوكسجين المستقلة لكل مريض، إضافة إلى تصميم تقنية ذكية لآلية «نداء الأطباء» من قبل المرضى، وقامت «البداد للإنشاءات الطبية» بحل مشكلة أنظمة التهوية ضمن مرافق المشافي الميدانية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس «كوفيد-19»، باعتماد تقنية خاصة لمعالجة وتنقية الهواء وتدويره عبر أنظمة تكييف مركزية تلبي جميع المعايير الصحية المعتمدة دولياً، وابتكرت حلاً لمشكلة تلوث غرف العناية المشددة، باستخدام نظام تهوية بالضغط السلبي والإيجابي للحد من انتشار الجراثيم في الهواء وضمان العزل الصحي الكامل لهذه الغرف، كما حرصت «الشركة» في خامس ابتكاراتها على استخدام طلاء مبتكر مضاد للبكتيريا والفطريات في كافة جدران وأسقف المشافي الميدانية.

131 مستشفى ميدانياً

* ما حجم توريدات المجموعة للمستشفيات الميدانية لمكافحة «كوفيد-19»؟

- قامت شركة «البداد للإنشاءات الطبية»، انطلاقاً من مقرها في الإمارات، ببناء 131 مستشفى ميدانياً متكاملاً في 27 دولة من بينها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأردن وغيرها، وتتميز هذه المنشآت بجاهزية تامة للتحول إلى مستشفيات دائمة.

وتم تنفيذ هذه المنشآت الطبية وفق أعلى المعايير الطبية والوقائية الدولية، حيث بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت أكثر من 37000 سرير، منها أكثر من 8500 سرير لوحدات العناية المركزة، وتم تزويد جميع المنشآت بكافة التجهيزات الطبية والخدمية بالإضافة إلى أنظمة استشعار متقدمة وكاميرات المراقبة، وأنظمة متكاملة لمكافحة الحرائق، مع مراعاة متطلبات فرق العمل الطبية، حيث يضم كل مشفى مكاتب واستراحات ومطاعم مخصصة للطواقم الطبية، بالإضافة إلى أنظمة استشعار متقدمة وكاميرات المراقبة، وأنظمة متكاملة لمكافحة الحرائق، كما قامت شركة «البداد للإنشاءات الطبية»، بابتكار مراكز فحص كوفيد-،19 وأنشأت في هذا السياق 140 مركز فحص متكامل، إضافة إلى 110 مراكز فحص للفيروس عبر السيارات، موزعة في الإمارات وخارجها.

* ما قيمة التعاقدات الجديدة لمشاريع الحج للعام 2021؟

- تتطلع «البداد للمناسك القابضة» لتعزيز عملياتها خلال موسم الحج المقبل في مكة المكرمة من خلال تطبيق أحدث أساليب العمل المرن التي تضمن تلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة باستمرار، ومن المتوقع أن تحافظ «البداد للمناسك القابضة»على حجم توريداتها من القاعات المتنقلة للحملات، لتبلغ 1.5 مليون متر مربع، وتجهيز تلك المباني والقاعات المتنقلة بأنظمة تكييف حديثة تصل لأكثر من 9500 مكيف.