شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر وايمان: مشاكل شح المياه في الشرق الأوسط تتطلب نهج عمل متكاملاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشارت نتائج تقرير صادر عن شركة أوليفر وايمان، تحت عنوان: «التحكم مجدداً بأكثر مصادر الطبيعة أهمية، الفرص في الإدارة المدمجة للمياه»، إلى أن 25% من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من شح في مياه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول العام 2050.

وتأتي هذه الدراسة مع زيادة استخدام المياه عالمياً، في الوقت الذي نشهد فيه تناقصاً في موارد المياه وفقاً للمعدلات الحالية، والتي لن تكون واعدة في المستقبل.

وبحسب العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2018 وحتى 2028، فإن 2.7 مليار شخص يعانون من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ويسلط التقرير على الدول التي بحاجة إلى اتباع منهج متكامل لمعالجة تحدياتها الخاصة ووفرة مصادر التمويل ومدى شح المياه، كما يشير التقرير إلى أن تبني هذه الاستراتيجيات سيسهم في زيادة موارد المياه ووفرتها.

وقال برونو سوسا، الشريك في قسم الطاقة لدى أوليفر وايمان: «تقوم دول منطقة الشرق الأوسط مع تزايد ندرة الموارد المائية على مستوى العالم، بمعالجة القضايا الحرجة حيث تتبنى حكوماتها بشكل متزايد استراتيجيات جديدة لموازنة مواردها المائية النادرة والطلب المتزايد على المياه العذبة، كان أبرزها لجوء بعض دول الشرق الأوسط إلى خيارات متعددة مثل تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي».

ووفقاً للتقرير، فقد أعطت الدول على مدى التاريخ أولوية قصوى لمعالجة مياه الصرف الصحي أقل من خدمات إمدادات المياه، ما أدى في إلى تصريف مياه الصرف غير المعالجة في البيئة. وعلى الرغم من ذلك، وصلت مستويات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الإمارات إلى 51%، في حين أتاح استخدام تقنية المعالجة مستويات أعلى من إعادة الاستخدام ووفرة المزيد من المياه بتكاليف أقل.

وفي الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول استخدامها الأساليب القديمة التقليدية، يشير التقرير إلى ظهور العديد من التطورات التقنية مؤخرًا يمكن لقطاع المياه الاستفادة منها، والتي من شأنها أن تُستخدم لتحسين وتطوير البنية التحتية لإمداد المياه الحالية والمتقادمة بصورة كبيرة، كما يمكن تطبيق طرق أخرى مبتكرة تسهم في إدارة الطلب على المياه للحد من استهلاك المياه المنزلي المتزايد والتوسع في الزراعة والاستهلاك الصناعي. وتشمل الأساليب الأخرى لمعالجة الإدارة المستدامة للمياه المذكورة في التقرير؛ تطوير بنية تحتية ناجعة لإمدادات المياه، وإدارة الطلب على المياه، والحفاظ على المياه محلياً، وتعزيز الري وتحسين جودة المحاصيل.

ويركز التقرير أيضاً على محدودية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات شح المياه، الأمر الذي يزيد من تفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المشكلات المتعلقة بالمياه، إذ قد تؤدي الخسائر في الزراعة والصحة والدخل من مشكلات مماثلة إلى انخفاض يصل إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.

وأضاف سوسا: «يجب على دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ضغوط بسبب شح المياه، أن تضع برامج طموحة وشاملة وطويلة الأمد لإجراء التغيرات المطلوبة على البنية التحتية لإمدادات المياه وإدارة الطلب».