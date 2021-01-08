شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يؤكد التعاقد رسميًا على 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تتابع جميع اللقاحات، حتى نكون من ضمن الدول التى تسعى لإعطاء اللقاحات ضد كورونا، وجرى التواصل مع المؤسسة العالمية للقاحات جافى، بحيث يتم توفير اللقاحات للدولة، مؤكدا أن مصر تعاقدت مع جافى رسميا على 20 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه أخر النهار المذاع على قناة النهار، أن توفير اللقاحات تحتاج إلى العديد من الموافقات، مؤكدا أن التجارب السريرية للقاحات كورونا جرت فى مصر، لافتا إلى أن هناك لقاحات صينية وبريطانية وأمريكية.

وتابع أنه لدينا كمية موجودة من اللقاحات ووضعنا الأولوية لتوزيعها، وتوزيع اللقاحات سيجرى بطريقة منتظمة فى مصر، وعلى المواطنين الانتباه والحذر من انتشار فيروس كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 116775 حالة حتى أول أمس الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1219 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 146809 حالة من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و8029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".