شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسى: ناقشت مع رئيس الأركان منع ترامب من "بدء حرب أو شن ضربة نووية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية .

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم الجمعة إنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تمكن الرئيس دونالد ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية فى الوقت المتبقى له فى السلطة.

وقالت بيلوسى فى خطاب لزملائها "الموقف مع هذا الرئيس لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الشعب الأمريكى من اعتدائه غير المتزن على بلادنا وعلى ديمقراطيتنا".

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين اجتماعًا حزبيا، وهو الأول منذ الأحداث يوم الأربعاء ‏في مبنى الكابيتول، وناقشت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي احتمال مساءلة ترامب وعزله مع فريقها، بعد ‏ساعات من إعلانها أن مجلس النواب كان على استعداد للتصرف إذا لم يطالب نائب الرئيس مايك بنس ‏والمسؤولون الآخرون بالمادة 4 من التعديل الخامس والعشرين – والتي تقضي بالإزالة القسرية لترامب من السلطة من قبل ‏حكومته الخاصة.‏

وعلى الرغم من أن ترامب لديه أقل من أسبوعين في منصبه، إلا أن المشرعين وحتى البعض في إدارته بدأوا ‏مناقشة خيارات إقالته بعد ظهر الأربعاء حيث شجع ترامب حشد مؤيديه في البداية على السير في مبنى الكابيتول ، ‏ثم رفض إدانة الاعتداء العنيف بقوة وبدا أنه يبرره. .‏