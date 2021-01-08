شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 يناير 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27 موضوعاً، إلى جانب اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على الإحاطة بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان "شتى في مصر"، وذلك تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة 15/1/2021، وحتى يوم الأحد 28/2/2021، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم في تشجيع حركة السفر.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا في المشروعات القومية، حيث أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عقده اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث كلف بسرعة إخلاء الأراضي التي تم الاتفاق عليها وتسليمها للهيئة الهندسية لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ دمياط، ومسئولي وزارة الموارد المائية والري، كما حضر الاجتماع مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأوكسجين المتاحة في مستشفى زفتي بمحافظة الغربية، والحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولو " المالية" والبنك المركزي، فضلاً عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيسي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري؛ وذلك لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بإمكانية مشاركة البنكين في تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق دراسة آلية الاستفادة من الأراضي التي بحوزة البنكين بالمحافظات والمدن لتنفيذ المشروع.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، وتم فيه متابعة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توافر الأكسجين، وتنفيذ القرارات الاحترازية، والإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، وكذلك عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، حيث وجه بالعمل على توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث والتأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير هذه الاحتياجات، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إرسال رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث عبر عن أخلص التهاني القلبية بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، فضلاً عن استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020، حيث تم الانتهاء من تدريب 19 ألفاً و 568 موظفاً من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية ضمن مشروع الذاكرة المؤسسية، وتعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة.