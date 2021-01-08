شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وفق مقال نشره فى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال "موسى" في المقال: قبل نحو عشرة أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ثم يقرر الأطباء ضرورة خضوع كلينا للعزل والمتابعة في المستشفى، وها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن.

وقالت مصادر إعلامية، إن حالة عمرو الصحية جيدة وتتحسن باستمرار، معلنة عن خروجه قريبا من المستشفى .