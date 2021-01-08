شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مساعدة المضارين من كورونا وعلاج المرضى ضمن أولويات الزكاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى بيان اليوم، أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التى فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة فى هذه الأيام، كما أكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما فى أوقات الشدائد والجوائح والأزمات .

واختتم وزير الأوقاف تصريحاته قائلاً:"نسأل الله العلى القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى."