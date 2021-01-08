شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح جميع منافذ السفر في 31 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، فتح جميع منافذ السفر بشكل كامل بداية من 31 مارس المقبل، بعد أن علقتها أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

كما قررت المملكة، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، بعد قرار تعليق السفر بسبب السلالة الجديدة من الجائحة والتي ظهرت في بريطانيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مسئول في وزارة الداخلية قال إنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة،

وأضاف: "نظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض".

وأكد المسءول أن وارة الداخلية تعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م ما يلي: ( أ ) السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها. ( ب ) رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

( ج ) فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل . ( د ) يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.