شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها نشر الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة ووضوح الرؤية

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها 13 طريقا إدارة المرور، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبراير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلي 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وشرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إجراءات تسلم وحدات سكن مصر، قائلاً إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

التخطيط تعلن طرح أول صندوق نقدى يؤسس محليًّا.. وفتح باب الاكتتاب الأحد

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن قيام شركة "إن آي كابيتال"، بطرح صندوق "سيولة"، وهو صندوقها النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

وقالت هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن صندوق الاستثمار النقدي الجديد يأتي في اطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

أضافت وزيرة التخطيط، أن صندوق "إن آي كابيتال" النقدي يعد فريد من نوعه، حيث أنه أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة، مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

وزير الكهرباء: إنهاء تحويل كل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيجرى الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، مؤكدًا الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية والقضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى الوقت نفسه، وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفًا أن هذه المعلومات خالية تمامًا من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

ويرى شاكر، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن والدولة معًا، وحصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد مسبوق الدفع بأن المشترك يشحن رصيدًا وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به، وتتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها أولاً بأول.