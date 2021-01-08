شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم.. مصر تتلقى 1.6 مليار دولار من صندوق النقد فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

مسؤول حكومى: مصر تتلقى 1.6 مليار دولار آخر شرائح قرض صندوق النقد فى يونيوتوقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض. مسؤول حكومى: مصر تتلقى 1.6 مليار دولار آخر شرائح قرض صندوق النقد فى يونيوتوقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% فى السنة المالية 2020-2021رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 % ، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا. صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% فى السنة المالية 2020-2021رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 % ، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.

صندوق النقد: البنك المركزى المصرى يشترى أسهما فى البورصة بـ500 مليون جنيهذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. صندوق النقد: البنك المركزى المصرى يشترى أسهما فى البورصة بـ500 مليون جنيهذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كان المركزى المصرى، قد أعلن فى مارس وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.



الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبرايرأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلي 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة. الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبرايرأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلي 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وشرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إجراءات تسلم وحدات سكن مصر، قائلاً إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب مع انحسار حيوية الأسهمأظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا. المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب مع انحسار حيوية الأسهمأظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.