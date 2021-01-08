شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب 20 جنيها بسبب الهبوط العالمى وعيار 21 يسجل 813 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، تراجعا كبيرا بقيمة 20 جنيها، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 813 جنيها للجرام مقابل 833 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الذهب عالميا من 1912 دولارا إلى 1844 دولارا حتى صياغة هذه السطور لتفقد الأوقية أكثر من 3%.

أسعار الذهب اليوم في مصر ...

عيار 18 : 895 جنيها

عيار 21 : 813 جنيها

عيار 24 : 928 جنيها

الجنيه الذهب : 6504 جنيها

السعر العالمي : 1844 دولار.

أسباب هبوط الذهب تسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار اليوم الجمعة، إذ فقد حوالي 3 %، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8 بالمئة إلى 1858.89 دولار للأونصة. وخسر 1.8 بالمئة في أسبوع التداول الأول من العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

غذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأميركي الرهانات على تدابير تحفيز كبيرة، مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس .

وانتشر نزول الذهب إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة 4.9 بالمئة إلى 25.78 دولار للأونصة بعد انخفاض بما يصل إلى 5.4 بالمئة، وهي في طريقها لتسجيل أول خسارة في أربعة أسابيع.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2381.6 دولار، ليشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر. وخسر البلاتين 3.3 بالمئة، ليسجل 1080.35 دولار، وذلك بعد انخفاض 4.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.