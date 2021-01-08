شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" أعلى 55 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة ووسعت مكاسبها رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل الخام أعلى مستوياته في 11 شهراً.



وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعنلت هذا الأسبوع أن المملكة سوف تخفض إنتاجها النفطي بشكل طوعي بمقدار مليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار لدعم الأسعار.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" اليوم عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال بيان عدد الحفارات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 86.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 51.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 51.8 دولار وأقل سعر عند 50.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.3 دولار.