شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى أول أسبوع بـ2021..والأسواق الإماراتية تربح 24 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في أول أسبوع بعام 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.55% رابحاً 47.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.20 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 4.28% رابحاً 107.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.66 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.35% رابحاً 118.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5163.74 نقطة، وربحت الأسواق الإماراتية 24 مليار درهم، فيما تراجعت بورصة البحرين، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.55% رابحاً 47.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.20 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات ريال سعودي ليغلق عند مستوى 9.108 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 1.2 مليار سهم بقيمة 38 مليار ريال عماني.

بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.28% رابحاً 107.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار درهم ليغلق عند مستوى 352.94 مليار درهم.

وتصدر قائمة الأسهم الخضراء ببورصة دبي، شركة سوق دبي المالي بنسبة 19.35%، أعقبه سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.98% يليه سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 11.03%، كما ارتفع سهم شركة داماك بنسبة 8.66%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 8.08%.

بورصة أبوظبيقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.35% رابحاً 118.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5163.74 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار درهم ليغلق عند مستوى 739.20 مليار دره.

وتصدر قائمة الأسهم الخضراء ببورصة أبوظبي على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 81%، أعقبه سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 2.62%، يليه سهم مجموعة اتصالات بنسبة 1.41%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.16% خاسراً 8.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5537.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 20.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 14.90 نقطة ليغلق عند مستوى 4567.33 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.79% رابحاً 36.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4672.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ببورصة الكويت 740 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.958 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 899.96 مليون سهم بقيمة 134.88 مليون دينار عبر تنفيذ 36.45 ألف صفقة.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.59% خاسراً 38.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.23 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 13.31 مليون سهم بقيمة 1.82 مليون دينار.

وهبط بورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.70% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 7.24%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.53% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.