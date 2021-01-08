شكرا لقرائتكم خبر عن مليونيرات الظل.. هؤلاء يملكون ثروات فى البورصة ويعملون فى صمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اعتقاد شائع أن شهرتك تزيد كلما زادت ثروتك لكن فى حقيقة الأمر هناك العديد من الأسماء والشخصيات لا تعترف بهذا المفهوم إنما تفضل العمل فى هدوء وبعيدًا عن الأضواء وترفض حتى الظهور إعلامياً، وهناك نماذج عديدة منها تستثمر ملايين فى البورصة المصرية وتمتلك نسب ضخم بشركات عديدة ولا يعلمها عنها إلا متابعى سوق المال، وننشر فى التقرير التالى بعض من مليونيرات الظل.



إبراهيم إبراهيم الصعيدى إبراهيم إبراهيم الصعيدىيستحوذ المستثمر إبراهيم إبراهيم الصعيدي على حصص متنوعة فى أكثر من 15 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد منها، ولذا يستحوذ على غالبية افصاحات الشركات عن كبار المساهمين. إبراهيم إبراهيم الصعيدىيستحوذ المستثمر إبراهيم إبراهيم الصعيدي على حصص متنوعة فى أكثر من 15 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد منها، ولذا يستحوذ على غالبية افصاحات الشركات عن كبار المساهمين.

وتتوزع ملكية إبراهيم الصعيدى فى عدد مختلف من القطاعات، ففي القطاع العقارى يملك حصص بشركات عامر جروب، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، بنسبة 14.876%، 7.993%، 15.57%، على التوالى، وفى قطاع الرعاية الصحية يملك حصص بشركتى النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال تصل إلى 14.876%، 4.607%، على التوالى.

كما يمتلك حصصاً بقطاعات متنوعة منها حصة 9.34% بالشركة العربية لحليج الأقطان، 4.69% بشركة المنصورة للدواجن، 9.7% بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية، 2.38% بشركة رواد السياحة، 9.0846% بالشركة المالية والصناعية المصرية، 25.099% بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس.



عبد اللطيف محجوب عبد اللطيف محجوببزغ اسم رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب في البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعدما نفذ العديد من صفقات الاستحواذ على حصص متنوعة بشركات عقارية وسياحية مدرجة، لينافس "الصعيدى" فى افصاحات تعاملات كبار المساهمين. عبد اللطيف محجوببزغ اسم رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب في البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعدما نفذ العديد من صفقات الاستحواذ على حصص متنوعة بشركات عقارية وسياحية مدرجة، لينافس "الصعيدى" فى افصاحات تعاملات كبار المساهمين.

ويملك عبد اللطيف محجوب هو وأشقائه بقطاع السياحة حصص 7.8805% بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1.4992% بشركة رواد السياحة، وفى القطاع العقارى استحوذ على 26.7805% بالمجموعة المصرية العقارية، كما يمتلك حصة أكبر من 18 بشركة دايس للملابس الجاهزة، و4% بشركة غاز مصر.

وسبق أن أكد عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة تارجيت للاستثمار العقاري، أن شركته تسعى لتنويع محفظة استثماراتها بسوق المال المصري، من خلال شراء حصص حاكمة بعدد من الشركات المدرجة، بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية وفي الوقت نفسه امتلاكها أصول وخطط للتوسع تساهم في زيادة العائد منها، مشيراً إلى أنه سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع مجالس إدارات الشركات التي استحوذ على حصص بها لبحث التوسع في تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائد للمساهمين، ليصبح مساهم استراتيجي بالشركات، ولن يتخارج منها في وقت قريب.

ويرأس عبد اللطيف محجوب مجلس إدارة شركة تارجيت للاستثمار العقاري، والتي تأسست في عام 2013 للمشاركة بشكل رئيسي في تقديم خدمات البناء والمقاولات داخل مصر، وتشمل أنشطتها الاستثمارات العقارية، وتعمل تارجيت في تطوير وبناء مختلف المجالات العقارية بما في ذلك المكاتب الإدارية والمحلات التجارية والوحدات السكنية.

خالد عبد اللهيمتلك رجل الأعمال خالد عبد الله مجموعة بيت الخبرة، والتي تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة بين تجارة وصناعة واستثمار عقاري وزاعي، ويعرف وسط مجتمع الأعمال بشركته بيت الخبرة للتأجير التمويلي، والتي تقدم تمويلات لكبرى المشروعات في مصر، وتستحوذ على حصة متقدمة في قطاع التأجير التمويلي. خالد عبد اللهيمتلك رجل الأعمال خالد عبد الله مجموعة بيت الخبرة، والتي تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة بين تجارة وصناعة واستثمار عقاري وزاعي، ويعرف وسط مجتمع الأعمال بشركته بيت الخبرة للتأجير التمويلي، والتي تقدم تمويلات لكبرى المشروعات في مصر، وتستحوذ على حصة متقدمة في قطاع التأجير التمويلي.

ومنذ نحو عام، استغل "عبد الله" تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا ورغبة ملاك في التخارج، واشترى أسهماً لشركات تعمل في قطاعات السياحة والفنادق والخدمات المالية، على رأسها حصة بأكبر من 20% بشركة المهندس للتأمين، و16.430% بشركة مصر للفنادق، 10.16% بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، و6% بشركة المجموعة المصرية العقارية، و3.96% بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي.

محمود لاشينيعرف رجل الأعمال محمود لاشين بأنه من أبرز المستثمرين بقطاع الرعاية الصحية، وأسس عدد من الشركات الكبرى العاملة بهذا القطاع آخرها شركة سبيد ميديكال، والتي نجحت فى أقل من عام من الانتقال من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي بعد صعود قوي للسهم في أعقاب جائحة فيروس كورونا. محمود لاشينيعرف رجل الأعمال محمود لاشين بأنه من أبرز المستثمرين بقطاع الرعاية الصحية، وأسس عدد من الشركات الكبرى العاملة بهذا القطاع آخرها شركة سبيد ميديكال، والتي نجحت فى أقل من عام من الانتقال من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي بعد صعود قوي للسهم في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

واشترى "لاشين" بالحصة التي باعها من شركة سبيد ميديكال، اشترى 85.6 مليون سهم تعادل 5% بمجموعة بورتو القابضة، كما اشترى 167 مليون سهم تمثل 3.21% بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتملك زوجته 104 مليون سهم تمثل نسبة 1.99%، بذات الشركة، هذا بخلاف حصته الرئيسية بشركة سبيد ميديكال.