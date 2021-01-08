شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج عن أول صندوق نقدى يؤسس محليّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن قيام شركة "إن آي كابيتال"، بطرح صندوق "سيولة"، وهو صندوقها النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن الصندوق الجديد، وأهميتها.





س- بدايةً..ما هو صندوق الاستثمار؟صندوق الاستثمار فى الأصل عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقا لاستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين فى وثائق الصندوق، فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال فى أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات، أو أدوات سوق نقد، أو غيرها.

ويدير صناديق الاستثمار - طبقاً للقانون المصرى - مدير استثمار مرخص له ويتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقاً للاهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الصندوق، وأن يدير الصندوق على النحو الذى يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات السوق.

س- ما هي أنواع صناديق الاستثمار؟ ج-يوجد نوعان من صناديق الاستثمار وهما:

- صناديق الاستثمار المفتوحة:

تعد صناديق الاستثمار المفتوحة Open-End Mutual Funds أكثر صناديق الاستثمار شيوعا، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) فى أى وقت.

ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق.

- صناديق الاستثمار المغلقة Closed–End Mutual Funds

تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبى فى هيكل رأس المال، وهذا يعنى أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر فى هذه الصناديق بيع وشراء ما فى حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال فى حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة.

ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب فى البورصة دون النظر إلى صافى قيمة أصول الصندوق.

وتتمثل العوائد التى يحققها المستثمر فى وثائق الصناديق المغلقة فى توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير فى القيمة السوقية للوثيقة عند البيع فى نهاية فترة الاحتفاظ.





س- ما هي أنواع صناديق الاستثمار من حيث الأهداف؟ج- هناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها من بينها:

صناديق النمو Growth Funds

يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار فى الأسهم.

صناديق الدخل Income Funds

تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.

الصناديق المتوازنة Balanced Funds

تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.

صناديق المؤشرات Index Funds

تقوم هذه الصناديق بالاستثمار فى الأوراق المالية التى يشملها مؤشر البورصة.

صناديق الاستثمار فى الأصول السائلة Money Market Funds

وتستثمر هذه الصناديق أموالها فى الأدوات المالية المتداولة فى سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك، وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التى تحتفظ بها. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالى انخفاض العائد، إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.





س- ما هي أهمية صندوق سيولة؟ج- صندوق سيولة أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة، مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.





س- ما هي أهمية إنشاء صندوق سيولة؟ج- يهدف صندوق "سيولة" النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي، ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وتعاقدت شركة "إن آي كابيتال" مع شركة "عربية أون لاين" المملوكة لها بالإضافة إلى شركة "مباشر" لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى "إن آي كابيتال" الترويج لجانب المؤسسات الكبرى.





س- كم عدد صناديق الاستثمار في مصر؟ج- تعمل فى مصر نحو 100 صندوق موزعة بين الأنواع السابقة، ويمكن للمستثمر الشراء فيها من خلال شراء وثيقة عبر إحدى الشركات التى تدير تلك الصناديق.