شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بعد صدور بيانات اقتصادية أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أسوأ من التوقعات مما أثار المخاوف مجددا بشأن مسار تعافي الاقتصادات الكبرى.



وأعلنت وزارة العمل في كندا فقدان الاقتصاد 62.6 ألف وظيفة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي في حين اشارت توقعات المحللين إلى فقدان 32.5 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 8.6% في الشهر الماضي من 8.5% في نوفمبر/تشرين الثاني لكن التوقعات أشارت إلى ارتفاع المؤشر إلى 8.7%.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت هي الأخرى في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 6.7%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتويت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7872، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7900 في حين سجل أقل سعر عند 0.7860.