الإمارات تشارك في رسم ملامح السياحة بالمنطقة بعد «كورونا»

أبوظبي: ”الخليج 365”

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، نظمت منظمة السياحة العالمية، وشركة «جوجل» مؤخراً، أول برنامج مُسرِّعات سياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة الهيئات السياحية المحلية وممثلي قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات. ويأتي هذا البرنامج لتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو شركات السياحة الداخلية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وتهدف المبادرة التي أقيمت عبر المنصات الافتراضية، إلى تطوير مهارات التعامل مع التقنيات الرقمية لدى المعنيين بالقطاع السياحي في الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، حيث يشكل هذا التوجه ركيزة أساسية في تحقيق التعافي السريع والمستدام. ويندرج التعاون مع منظمة السياحة العالمية في إطار مساعي دولة الإمارات لزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع السياحي، من خلال ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز جاهزية القطاع لمرحلة ما بعد كوفيد ـ 19.

ووصلت مساهمة قطاع السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات عام 2019 إلى 41.2 مليار درهم (11.2 مليار دولار)، وبلغت نسبة عائدات السياحة الداخلية 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي، مقارنة بمساهمة السياحة الخارجية التي سجلت 77%. وتعمل الدولة على مضاعفة عائدات السياحة الداخلية وتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والخارجية بحلول عام 2030.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لقد أبرزت جائحة كوفيد ـ 19 ضرورة إجادة التعامل مع الأدوات والحلول الرقمية. ويجب على الدول أن تعزز قدراتها في المجال الرقمي، نظراً للطبيعة الديناميكية للقطاع السياحي الذي يشهد تطورات مستمرة، حيث سيسهم هذا النهج في تسريع وتيرة التعافي وزيادة الكفاءة في التعامل مع الأزمات والتحديات مستقبلاً. وستواصل دولة الإمارات دعمها للقطاع الخاص لتحقيق التحول الذكي، نظراً للدور الكبير الذي لعبته الجاهزية والبنية التحتية الرقمية في الحد من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات. وتؤكد مشاركة القطاع السياحي في هذه الجلسة المشتركة، حرص القطاع على تعزيز إمكاناته وخبراته بما يواكب التطورات المتسارعة».

وخلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة الاقتصاد دعمها للشراكة بين منظمة السياحة العالمية، و«جوجل»، لإطلاق سلسلة من برامج المسرِّعات. وتستهدف هذه المبادرة فِرَق العمل التنفيذية ضمن الجهات السياحية الحكومية، وجمعيات واتحادات ومجالس السياحة والسفر، والترويج للوجهات في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة. ويُسهم هذا البرنامج في الارتقاء بالمهارات والإمكانات ضمن القطاع السياحي، من خلال إطلاع المعنيين بالقطاع على رؤى وأفكار ومقترحات المنظمة و«جوجل» في هذا الشأن.

وتقوم منظمة السياحة العالمية وشركة «جوجل» بتنظيم برنامج المسرِّعات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مصمم خصيصاً لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع السياحة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.