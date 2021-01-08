شكرا لقرائتكم خبر عن قصة خلاف بين "ناصف ساويرس" و"شربتلى" على سيتى ستارز لأكثر من 15عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلئ مجتمع الأعمال بالعديد من الخلافات والقضايا سواء بين رجال البيزنس والجهات الحكومية فى البدان التى يعملون بها أو بين شركات كبار المستثمرين، واحداً من أبرز هذه الخلافات بين ناصف ساويرس - المصنف رقم 1 بقائمة فوربس للأغنياء العرب فى عام 2020- والمستثمر السعودي عبد الرحمن شربتلي حول مشروع سيتي ستارز، وهو الخلاف الذى يدخل عامه الـ15، ومازالت المحاكم تنظر الدعاوى المقامة من الطرفين.





بداية الخلافوبدأ الخلاف عندما أسند المستثمر السعودي عبد الرحمن شربتلي المساهم الرئيسي بشركة جولدن بيراميدز بلازا عام 1999 أعمال المقاول العام لمشروعها سيتى ستارز لأكبر شركتين مقاولات في مصر وهما اتحاد المقاولين العالمية-وهي إحدى كبرى شركات المقاولات في الشرق الأوسط-وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة - وهى الشركة الأم لمجموعة ساويرس ويملك ويدير الحصة الأكبر فيها ناصف ساويرس ووالده أنسي.

إلا أنه بعد مرور أشهر قليلة من توقيع العقد، تقدمت شركة جولدن بيراميدز بلازا ببلاغ للنائب العام ضد الممثل القانوني لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وآخرين عما شاب أعمال عقد المقاولة المؤرخ في 29 يوليو 2000 من إخلال متعمد وغش، وقيد البلاغ تحت رقم 7255 لسنة 2008 عرائض النائب العام، وأمرت نيابة الأموال العليا وقتها بانتداب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمعاينة الأعمال، وبعد أن وضعت تقريرها، أصدرت النيابة قراراها في 27 إبريل عام 2019 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، إلا أن شركة جولدن بيراميدز تظلمت وتم إعادة التحقيق في المحضر، ومازالت النيابة تباشر التحقيقات.

ورغم بدء الخلاف سريعاً بين الطرفين، إلا أن شركتا اتحاد المقاولين العالمية وأوراسكوم للإنشاء والصناعة واصلا العمل في إنشاء مشروع سيتي ستارز، ولكن ظهرت مشكلة ثانية عندما رفضت شركة جولدن بيراميدز بلازا –المالكة للمشروع- دفع باقي مستحقات الشركتين بحجة تأخرهما في أعمال المقاولات عن التوقيت المتفق عليه، ليبدأ فصل جديد في الخلاف، وهو الخلاف الذي مازال ممتد حتى الآن، إذ قامت الشركتين بعد رفض دفع مستحقاتهما بإقامة دعوتين تحكيم ضد شركة جولدن بيراميدز.





دعاوى تحكيموأقامت كلا من شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، ضد شركة جولدن بيراميدز بلازا، دعوى التحكيم رقم 467 لسنة 2006 بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، والتي قضى فيها بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بإلزام "جولدن بيراميدز" بسداد مبلغ 248.3 مليون جنيه و31.1 مليون دولار كتعويض عن الخسائر والأضرار التى تكبدها الشركتين بسبب التأخير وإعاقة إنجاز الأعمال، بالإضافة إلى فائدة بسيطة بنسبة 5% من تاريخ الحكم وحتى السداد الكمال والنهائى.

كما قضى المركز بسداد شركة جولدن بيراميدز مبالغ 12.6 مليون جنيه و3.6 مليون دولار تعويضاً عن مطالبات الحساب الختامي، بالإضافة إلى فائدة بسيطة وفقاً لسعر الليبور +2% من تاريخ الحكم النهائي وحتى السداد الكامل، وفيما يتعلق بالتكاليف أمر المركز بأن يسدد إلى الشركتين مبلغ 8.7 مليون دولار بالإضافة لفائدة بسيطة قدرها 5% من تاريخ الحكم، ومبلغ 7.8 مليون دولار فيما يتصل بالمصروفات القانونية، فيما تسدد الشركتين إلى جولدن بيراميدز بلازا 56 مليون جنيه بالإضافة إلى فائدة بسيطة 5%.





استمرار الخلافإلا أن شركة جولدن بيراميدز لم ترضى بحكم مركز التحكيم، وأقامت دعوتين ببطلان الحكم، وقضي فيهما بالرفض، كما تقدمت بالتماس لإعادة النظر وتم عدم قبولهما، وبعدها لجأت "جولدن بيراميدز" إلى إقامة دعوتين قضائيتين تؤكد فيهما تزوير شركتي أوراسكوم واتحاد المقاولين حكم التحكيم، وتم رفض هذه الدعاوى كذلك، وفي هذه الأثناء حصلت شركتا أوراسكوم واتحاد المقاولين على حكم بالحجز على العلامات التجارية المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا، إلا أن الأخيرة أقامت دعوتين للنظر فى صحة توقيع حجز تحفظى، ومازالت الدعوتين تنظر أمام القضاء ومحدد لنظرهما نهاية الشهر الجارى وخلال فبراير المقبل.

يذكر أن جولدن بيراميدز بلازا، هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1991، طبقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1989، وتمتلك مجمع سياحي متكامل بمدينة نصر على أرض مساحتها 114.8 ألف متر مربع تحت اسم (سيتى ستارز هليوبوليس القاهرة)، ويتضمن عدد من الفنادق والشاليهات والأجنحة الفندقية وصالات للأفراح والاجتماعات وصالات بولينج وتزلج وصالات عرض سينمائى وسوق تجارى ووحدات سكنية ومكاتب إدارية ومراكز صحية وجراجات.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جولدن بيراميدز بلازا 577.6 مليون دولار موزعاً على 577.6 مليون سهم، بعد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 38.6 مليون دولار فى مارس عام 2017.