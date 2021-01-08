شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض قليلاً مع ترقب قرار أمريكي لتخفيف قيود التعدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب قرار من البيت الابيض بشأن التعدين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" – قبل أيام من انتهاء ولايته – تتجه نحو تخفيف قيود التعدين مما يعني وفرة المعروض من معادن مثل النحاس.



كانت واشنطن قد شهدت توترات سياسية في الأيام القليلة الماضية بسبب اقتحام متظاهرين مبنى الكونجرس احتجاجات على تصديق الأخير على فوز الديمقراطي "جو بايدن" وسط حديث من "ترامب" عن عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش عند 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3.68 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.73 دولار وأقل سعر عند 3.67 دولار.