شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة رغم فقدان غير متوقع للوظائف في ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات سلبية غير متوقعة.



وبعد تصديق الكونجرس بشكل رسمي على فوز الديمقراطي "جو بادين" برئاسة الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة، أفادت وكالات أنباء بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يبحث منح نفسه عفوا رئاسيا للإفلات من أي عقاب محتمل خاصة بعد اقتحام أنصار مبنى الكونجرس مؤخراً.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم عن فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة عند 6.7% دون تغيير في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر إلى 6.8%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 31042 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3819 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 13182 نقطة.