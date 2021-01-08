شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يفقد وظائف على خلاف التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر ،ليفقد الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 140 ألف وظيفة ، ليفقد وظائف للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2020 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 60 ألف وظيفة ،أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 336 ألف من إضافة 245 ألف وظيفة ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.