شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 4% قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 4.3% إلى مستوي 25.96$ الأدنى منذ 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 27.14$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.20$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 27.92$ للأوقية ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، خاصة بعد انحسار التوترات السياسية فى البلاد ، بعد تصديق الكونغرس رسميا على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الأول/ديسمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع /2020 ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 60 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 245 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع 0.3% الشهر السابق.