الاقتصاد

الفضة تفقد أكثر من 4% قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 4% قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

الفضة تفقد أكثر من 4% قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 4.3% إلى مستوي 25.96$ الأدنى منذ 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 27.14$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.20$. 

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 27.92$ للأوقية ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 89.20 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

 

يأتي هذا الانتعاش فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، خاصة بعد انحسار التوترات السياسية فى البلاد ، بعد تصديق الكونغرس رسميا على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال كانون الأول/ديسمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع /2020 ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس فى الولايات المتحدة.

 

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 60 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع إضافة 245 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.2% من ارتفاع 0.3% الشهر السابق.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا