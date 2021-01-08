شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكى ينزف فى ديسمبر ومعدل البطالة يصل 6.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الاقتصاد الأمريكى وظائف للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر فى ديسمبر، إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، مما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتا التعافي من الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضى، وعُدلت بيانات نوفمبر صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة.

وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل، وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف فى مارس وأبريل التى بلغت 22.2 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة 6.7 % في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي خمسة بالمئة تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4 % في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 % في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.