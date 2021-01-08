شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم.. 650 - 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق مواد البناء اليوم الجمعة 8-1-2021 استقرارا فى الأسعار لمعظم الخامات حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء مستقرة في السوق المحلى بسبب زيادة الإنتاج المحلى لمعظم الخامات إضافة إلى انخفاض نسبى فى الطلب، مشيرا إلى أن أسعار معظم الخامات سواء أسمنت أو رمل أو زلط جميعها مستقرة على مستوى الجملة والقطاعى.

وكشف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الأسمنت استقرت عند 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.